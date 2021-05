Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe déjà pour Robert Lewandowski !

Publié le 16 mai 2021 à 16h30 par T.M.

Selon les informations de L’Equipe parues ce dimanche, le PSG pourrait se pencher sur l’option Robert Lewandowski afin de pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Recruter l’attaquant du Bayern Munich serait alors un gros coup pour Leonardo, qui pourrait toutefois d’ores et déjà faire une croix sur ce dossier. Explications.

Au grand dam du PSG, cet été, il pourrait bien falloir se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. Ne voulant pas lâcher le Français, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient devoir s’y résoudre, sous peine de le voir partir gratuitement en 2022. Cet été, un remplaçant à Mbappé pourrait donc débarquer au Parc des Princes. Reste à savoir qui. Alors que les pistes menant à Lionel Messi et Mohamed Salah existent déjà depuis plusieurs semaines, voilà qu’un nouveau nom s’est rajouté à la liste : Robert Lewandowski. A en croire L’Equipe , le buteur du Bayern Munich pourrait être une option pour le PSG, d’autant plus qu’il pourrait être tenté par une arrivée au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. En effet, à 32 ans, Robert Lewandowski a tout connu en Allemagne et avec les Bavarois. Ainsi, l’approche de la fin de sa carrière, il réfléchirait à la possibilité de relever un nouveau défi, qui pourrait donc être au PSG, où tout ce qu’il recherche se trouverait. Recruter Lewandowski à la place de Kylian Mbappé a tout d’un plan parfait pour Leonardo, qui pourrait toutefois vite déchanter.

Un avenir… au Bayern Munich ?