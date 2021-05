Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba totalement relancé par... Mino Raiola !

Publié le 16 mai 2021 à 15h45 par K.V.

Alors que des discussions auraient été entamées entre Paul Pogba et Manchester United en vue d'une prolongation, certains détails pourraient rabattre les cartes. De quoi profiter au PSG ?

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait être poussé vers la sortie cet été s'il ne prolonge pas son bail avant l'ouverture du mercato estival. Auquel cas le club mancunien pourrait assister, impuissant, à un départ libre et gratuit de son joueur à l'été 2022. Ce qui semble inconcevable. D'autant plus que des négociations auraient été lancées entre les différentes parties en vue d'une prolongation de contrat mais, pour le moment, rien n'est fait. Et pour cause, les exigences d'un certain Mino Raiola viendraient compliquer l'avancée du dossier Pogba. Reste à savoir si cela pourrait profiter au Paris Saint-Germain, qui chercherait à recruter un milieu de terrain relayeur et qui garderait un oeil avisé sur le profil de Paul Pogba.

1,3M€ par mois pour Pogba ?