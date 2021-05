Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi a tout tenté pour quitter le PSG !

Publié le 16 mai 2021 à 14h45 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, aurait contacté un club étranger.

Un retour de Mauro Icardi en Italie a souvent été évoqué ces derniers mois. Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain est très lié à la Serie A et sa compagne Wanda Nara souhaiterait retrouver l'Italie, où elle travaille notamment pour la télévision. Ça tombe bien, à en croire les informations du Parisien le PSG souhaiterait justement se séparer d’Icardi ! Plusieurs solutions semblent d’ailleurs se présenter avec la Juventus, mais également avec le Milan AC, qui chercherait un remplaçant à Zlatan Ibrahimovic.

Icardi proposé à la Roma, mais...