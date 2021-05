Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat en interne sur Mauro Icardi !

15 mai 2021

Alors que Mauro Icardi peine à se montrer performant au PSG depuis un an et demi, l’hygiène de vie de l’international argentin serait particulièrement pointée du doigt au sein du club de la capitale.

Arrivé en prêt à l’été 2019 avant d’être acheté à l’Inter l’été passé contre environ 55 M€, Mauro Icardi déçoit grandement au PSG depuis près d’un an et demi. Et pour cause, l’international argentin peine à se montrer performant depuis janvier 2020 et alterne entre des blessures et des mauvaises performances. Tout cela conduirait même l’ancien buteur de la Sampdoria à vouloir s’en aller à en croire les informations dévoilées ce samedi par L’Equipe , le quotidien sportif français expliquant que Mauro Icardi aurait déjà signifié à sa direction ses envies d’ailleurs en vue de cet été. Et si le PSG ne verrait pas forcément la chose de cet oeil, le club parisien n’en serait pas moins déçu de sa dernière recrue star.

Le rendement et l’hygiène de vie de Mauro Icardi pointés du doigt en interne ?