PSG : LOSC, titre... L'énorme avertissement d'Ander Herrera !

Publié le 14 mai 2021 à 22h50 par A.D.

Deuxième à trois points du LOSC, le PSG n'a plus qu'une infime chance d'être sacré en Ligue 1 cette saison. Alors qu'il ne reste plus que deux rencontres de championnat à disputer, Ander Herrera a fait passer ses consignes à ses partenaires.