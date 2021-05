Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un énorme coup à jouer pour Pogba !

Publié le 7 mai 2021 à 16h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG en marge du prochain mercato, Paul Pogba n’aurait toujours pas initié les premiers contacts avec Manchester United pour prolonger son contrat. C’est le moment ou jamais pour Leonardo.

Paul Pogba dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, mais pourrait bien être vendu à l’intersaison s’il choisissait de ne pas prolonger son bail avec le club mancunien d’ici l’ouverture du mercato estival. Entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer a clairement fait savoir en conférence de presse qu’il comptait voir Paul Pogba rester à Manchester United les prochains mois. « Vous savez, bien sûr, j'ai travaillé avec Paul pendant quelques années. Je l'ai eu quand il était réserviste et il sait que je veux qu'il reste. Il s'agit de créer un environnement compétitif dans lequel nous pouvons tous nous épanouir, une équipe compétitive qui se bat pour les trophées » . Le PSG garderait un oeil avisé sur le dossier Paul Pogba, Leonardo cherchant à recruter un milieu de terrain relayeur cet été. Et le directeur sportif du PSG tiendrait sa chance à en croire la presse britannique.

Pas de discussions avec Pogba pour une prolongation