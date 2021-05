Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Pogba !

Publié le 4 mai 2021 à 13h15 par D.M.

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer espère que Paul Pogba restera au sein du club anglais la saison prochaine.

L’avenir de Paul Pogba demeure toujours aussi incertain. En décembre dernier, son agent Mino Raiola avait annoncé que le milieu de terrain devrait quitter Manchester United à la fin de la saison. A en croire la presse étrangère, le PSG, la Juventus ou encore le Real Madrid seraient prêts à l’accueillir. Mais selon The Sun et The Mirror , le club anglais espérerait toujours lui faire signer un nouveau contrat. Lié à Manchester United jusqu’en 2022, Pogba aurait des exigences financières importantes, mais devrait discuter avec ses dirigeants dans les prochaines semaines d’une possible prolongation.

« Il sait que je veux qu'il reste »