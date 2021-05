Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue à la Rabiot pour le feuilleton Mbappé ? La réponse !

Publié le 4 mai 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a plus qu'un an de contrat au PSG, la direction parisienne ne devrait toutefois pas prendre le risque de se comporter avec Adrien Rabiot.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, il pourrait être vendu cet été ou entrer dans sa dernière année de contrat au PSG. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain n'avait pas trouvé d'accord pour étendre son bail à Paris et avait été placardisé par Antero Henrique lors de ses six derniers mois de contrat avant de s'engager libre avec la Juventus. Mais le PSG ne devrait pas reproduire ce schéma avec Kylian Mbappé.

Le PSG ne se privera pas de Mbappé