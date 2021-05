Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est encore possible dans le feuilleton Pogba !

Publié le 2 mai 2021 à 14h30 par K.V.

Alors que rien n'est encore fixé quant à l'avenir de Paul Pogba, quelques clubs européens se bousculeraient et garderaient un oeil sur sa situation. Parmi eux, le Real Madrid, à qui le nom du Français est lié depuis de nombreuses années maintenant. De son côté, Manchester United ne semble pas avoir perdu l'espoir de le prolonger mais...

Sous quel maillot évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Alors que le milieu de terrain de 28 ans sera en fin de contrat le 30 juin 2022, son avenir n'est toujours pas fixé. Continuera-t-il son bonhomme de chemin avec Manchester United ? Ou profitera-t-il de sa situation pour enfin pouvoir faire ses valises, lui qui aurait pu le faire à de multiples reprises par le passé, en vain ? Pour le moment, nul ne sait, ce qui a le don d'attirer les grands clubs européens. À en croire les derniers échos qui reviennent dans la presse, le nom de Paul Pogba est régulièrement lié à la Juventus, pour un retour, au Paris Saint-Germain, et au Real Madrid évidemment. Pour autant, Manchester United est loin d'avoir dit son dernier mot et les intentions des dirigeants mancuniens sont on ne peut plus claires. En bref, ils sont prêts à tout pour que Paul Pogba rempile mais surtout, pour qu'il ne parte pas librement, et donc gratuitement, au terme de son contrat, soit à l'été 2022. Deux solutions s'offrent à eux selon la presse anglaise.

Vers une prolongation...

À en croire les informations de The Sun , Manchester United serait bel et bien convaincu de pouvoir conserver Paul Pogba. Option qui reste leur grande priorité selon The Mirror . Même s'ils sont conscients des exigences financières colossales du Français et de Mino Raiola, son agent, les dirigeants des Red Devils aimeraient pouvoir boucler ce feuilleton avant l'Euro, quitte à faire de Paul Pogba le joueur le mieux payé du club. À tel point qu'ils devraient entamer des négociations très prochainement. Un contrat de 450 000€ par semaine devrait lui être proposé, ce qui s'approche des demandes de Pogba, qui réclamerait pas moins de 550 000€ de salaire hebdomadaire. Pour parvenir à lui offrir une telle somme, Manchester United réfléchirait même à sacrifier David De Gea, qui a perdu son statut de titulaire indiscutable au profit de Dean Henderson. Vendre le portier espagnol permettrait aux Red Devils d'économiser un salaire s'élevant à 400 000€ par semaine. Sans oublier que Manchester United a un bel atout à faire valoir, à savoir la relation entre Paul Pogba et Ole Gunnar Solskjaer. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre Paul Pogba de rempiler. Sinon, les Mancuniens pourraient être contraints de prendre une décision d'autant plus radicale.

...ou une inévitable vente ?