Mercato - LOSC : Ça s'agite de plus en plus pour l'avenir de Christophe Galtier !

Publié le 16 mai 2021 à 15h00 par A.C.

En fin de contrat, Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC et suscite de plus en plus de convoitises, en France comme à l’étranger.

Quel sera le prochain club de Christophe Galtier ? Considéré comme l’un des meilleurs techniciens français, le coach du LOSC se retrouve à un tournant important de sa carrière et ses dirigeants se préparent déjà à son départ. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que Laurent Banc est la priorité des Lillois, alors que Galtier pourrait prendre la direction de l’OGC Nice ou de l’Olympique Lyonnais.

Galtier pourrait devenir la nouvelle priorité du Napoli