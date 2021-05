Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Botman annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 16 mai 2021 à 8h25 par La rédaction

Auteur d’une énorme saison au LOSC, Sven Botman éveillerait certaines convoitises. Le Néerlandais a ainsi fait le point pour cet été.