Mercato - PSG : Haaland pourrait rendre un grand service à Leonardo avec Messi !

Publié le 16 mai 2021 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait ouvert à un départ du FC Barcelone si un club lui offrait un contrat avoisinant les 30M€. Alors que le PSG et Manchester City auraient les moyens de répondre aux attentes du joueur, le Barça pourrait être condamné à perdre son capitaine et numéro 10 à cause d'Erling Haaland.

Alors que son contrat expirera le 30 juin, Lionel Messi serait dans l'obligation de s'assoir sur une partie de son salaire pour prolonger avec le Barça. Ainsi, La Pulga serait ouverte à un départ du FC Barcelone si un club était prêt à répondre à ses revendications. Selon les informations de The Sun , Lionel Messi pourrait se laisser convaincre par un contrat de 30M€. Une somme XXL que seuls le PSG et Manchester City seraient capables d'offrir. Et pour arranger les affaires de Leonardo et de Pep Guardiola, Erling Haaland pourrait précipiter le départ de Lionel Messi de Barcelone.

La prolongation de Lionel Messi plombée par Erling Haaland ?