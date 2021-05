Foot Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman extrêmement déçu par Joan Laporta ?

Publié le 16 mai 2021 à 23h00 par La rédaction

La réunion qui aurait eu lieu entre le président du FC Barcelone Joan Laporta et Ronald Koeman n'aurait pas plu du tout au coach des Blaugrana et la situation serait très tendue actuellement au sein du club...

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman va-t-il déjà quitter ses fonctions ? Après un titre perdu en Liga et avec très peu de certitudes concernant l'avenir du club, et notamment celui de Lionel Messi, le coach néerlandais se poserait des questions quant à sa mission en Catalogne. Et ce d'autant plus que certains membres haut placés au Barça ne l'apprécierait que très peu et que le climat de travail ne serait pas idyllique, loin de là...

Une réunion sans intérêt avec Joan Laporta ?

Alors qu'une réunion aurait eu lieu cette semaine entre Ronald Koeman et le président du FC Barcelone, Joan Laporta, afin d'apaiser la situation et de discuter le technicien hollandais, celle-ci aurait été bien infructueuse d'après Fransesc Aguilar. Le journaliste espagnol évoque le fait que le repas entre les deux hommes aurait été inutile et que Ronald Koeman en serait ressorti très déçu. Bref, les choses ne semblent pas s'arranger et la situation reste tendue au FC Barcelone.