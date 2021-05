Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prêt à perdre 10M€ cet été !

Publié le 17 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Cet été, le PSG semble ouvert au départ de Mauro Icardi. Et ce même cela signifie perdre de l’argent…

A quoi ressemblera l’effectif de Mauricio Pochettino la saison prochaine ? Alors que Leonardo veut amener du sang neuf au PSG, il souhaite également se séparer de certains joueurs. Et un dossier fait de plus en plus parler, celui de Mauro Icardi. L’Argentin ne brille pas forcément cette saison et son avenir pourrait déjà s’écrire loin de la capitale puisqu’il pourrait notamment faire son retour en Italie, où la Juventus, l’AS Rome et le Milan AC seraient à l’affût. Et pour se séparer d’Icardi, le PSG serait prêt à y mettre du sien.

Une vente à perte ?