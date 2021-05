Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un coup inattendu en attaque !

Publié le 17 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Déjà en quête d’un gros renfort offensif en vue du prochain mercato estival, l’OM s’est bel et bien penché sur le profil de Stephy Mavididi comme l’a confirmé l’agent du joueur de Montpellier.

Le secteur offensif de l’OM pourrait connaître de gros bouleversements cet été ! L’avenir d’Arkadiusz Milik est encore très incertain puisque le buteur polonais reste un élément très courtisé sur le marché des transferts (Juventus, PSG, Altético de Madrid…), tandis que Dario Benedetto ne se satisfait plus de son nouveau statut d’éternel remplaçant. Du coup, Pablo Longoria observe très logiquement le marché des attaquants, et le nom de Stephy Mavididi (22 ans) a récemment été évoqué pour l’OM. Une tendance confirmée par l’agent du buteur de Montpellier, Yvan Le Mée, dans les colonnes du Phocéen.

« Il fait partie des attaquants observés par l’OM »