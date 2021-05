Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit faire un effort pour Gerson !

Publié le 16 mai 2021 à 14h30 par A.C.

Après Thiago Almada et Sebastian Villa, Jorge Sampaoli semble avoir une nouvelle cible en Amérique du Sud.

Alors que la saison approche de sa fin, la prochaine semble déjà obséder Jorge Sampaoli. Le coach de l’Olympique de Marseille sait que l’intersaison sera cruciale pour lui, avec notamment un mercato estival qui pourrait lui permettre de dessiner son équipe. Il semble d’ailleurs vouloir s’impliquer dans le mercato ! La Provence a en effet révélé ce dimanche que Sampaoli souhaiterait passer l’été à Marseille, afin d’être proche de Pablo Longoria et des chefs du recrutement de l’OM. Son objectif serait de suivre pas à pas l’évolution de son effectif, avec les départs et les arrivées qui se feront. Justement, il semble déjà avoir glissé plusieurs pistes à son président. Cela serait le cas pour Thiago Almada, qui selon RMC Sport aurait déjà donné son accord à l’OM, mais également de Sebastian Villa. Plusieurs sources de l’autre côté de l’Atlantique ont en effet annoncé que Sampaoli souhaiterait miser sur l’ailier de Boca Juniors, afin de remplacer Florian Thauvin.

L’OM offre 24M€ pour Gerson, Flamengo réclame 30M€

Mais la grosse piste du moment à l’Olympique de Marseille, concerne Gerson. Comparé à Paul Pogba en Amérique du Sud, le milieu de terrain de Flamengo a tapé dans l’œil de Jorge Sampaoli, puisque Globo Esporte a tout récemment parlé d'une offre de 25M€ de l’OM. Une information que nous vous avons confirmé sur le10sport.com, vous précisant toutefois que l’offre marseillaise monte à 24M€. Les dirigeants de Flamengo réclament 30M€ pour laisser filer Gerson, dont le contrat court jusqu’en 2023, mais l’écart est faible et Pablo Longoria pourrait bien trouver un compromis. En ce qui concerne le joueur, il est plus qu’ouvert à un retour en Europe, après ses échecs à la Fiorentina et à l’AS Roma.

« Recruter un joueur de Flamengo n’est pas facile »