Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'intérêt de Longoria est confirmé pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 16 mai 2021 à 14h15 par K.V.

Pablo Longoria serait à la recherche d’un nouvel attaquant pour combler les futurs départs et aurait coché le nom de Stephy Mavididi. Un intérêt confirmé par l'agent du joueur de Montpellier.

Cet été, l'attaque de l'Olympique de Marseille promet d'être décimée. Entre Valère Germain, qui a d’ores et déjà annoncé son départ à la fin de la saison, Arkadiusz Milik et Dario Benedetto, dont l'avenir semble de plus en plus incertain, l'OM a du pain sur la planche. Pablo Longoria se serait déjà lancé à la recherche de possibles renforts sur le front de l'attaque. À en croire L'Équipe , le président de l'OM serait sur la piste de Stephy Mavididi, auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison sous le maillot de Montpellier. Cet intérêt de l'OM pour le jeune attaquant de 22 ans a d'ailleurs été confirmé par son agent, Yvan Le Mée.

« Aujourd'hui, il fait partie des jeunes attaquants observés par l'OM, c'est vrai »