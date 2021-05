Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse mise au point sur l’intérêt de l’OM pour ce Brésilien !

Publié le 16 mai 2021 à 10h45 par T.M.

Vice-président de Flamengo, Marcos Braz a confirmé une offre de l’OM pour Gerson. Et entre les deux clubs, les discussions vont se poursuivre.

Bien que la saison de Ligue 1 ne soit pas encore terminée, Jorge Sampaoli penserait déjà au prochain exercice et au visage à donner à son effectif. L’entraîneur de l’OM serait donc à la recherche de recrue et après Thiago Almada (Vélez Sarsfield), un autre talent sud-américain aurait retenu son attention. Ancien entraîneur de l’Atlético Mineiro, Sampaoli a pu voir de près le talent de Gerson, milieu de terrain brésilien de Flamengo. Un joueur qu’il aimerait désormais attirer à l’OM et pour cela, Pablo Longoria aurait déjà formulé une première offre de 25M€.

L’OM a toujours une chance !