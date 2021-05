Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue est très attendue à l’OM !

Publié le 17 mai 2021 à 3h30 par T.M.

Durant le mercato estival, l’OM devrait opérer de nombreux changements. Et une potentielle recrue fait énormément parler sur la Canebière.

A l’OM, un nouveau projet est en train de se mettre en place. Et cet été, cela va se traduire par de nombreux changements au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. A tous les postes quasiment, cela pourrait bouger et même le poste de gardien de but de ne va pas échapper à cela. L’été dernier, Steve Mandanda a prolongé jusqu’en 2024, mais à 36 ans, le champion du monde n’incarne pas l’avenir. Et alors que Yohann Pelé, en fin de contrat, ne sera pas conservé, un gardien numéro 1 bis est très attendu à l’OM.

« On doit faire signer un gardien »