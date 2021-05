Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Kylian Mbappé si Zidane quitte le Real Madrid ?

Publié le 17 mai 2021 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 17 mai 2021 à 8h07

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG, le feuilleton au sujet de son avenir pourrait être relancé par un possible départ de Zinedine Zidane du Real Madrid. Le cas échant, quel serait le choix le plus judicieux pour l’attaquant tricolore ? C’est notre sondage du jour !

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français est à la croisée des chemins au Paris Saint-Germain puisqu’il pourrait être vendu cet été s’il ne prolonge pas d’ici-là. Cas contraire, en le conservant sans qu’il n’ait renouvelé, l’écurie francilienne s’exposerait au risque d’un départ libre, chose qui serait une énorme perte tant sportivement qu’économiquement. Pour l’heure, Kylian Mbappé assure n'avoir pris aucune décision sur son futur. En outre, il refuse de signer un bail longue durée pour garder la mainmise sur son avenir comme le10sport.com vous l’a annoncé, et cela dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces. Seulement voilà, un possible départ de Zinedine Zidane du club madrilène pourrait tout changer dans le feuilleton entourant l’avenir du numéro 7 du PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé pourrait être totalement relancé avec un départ de Zinedine Zidane !