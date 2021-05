Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme danger pour Perez avec le successeur annoncé de Zidane ?

Publié le 17 mai 2021 à 18h10 par D.M.

En charge du Castilla, Raul serait sur la short-list de Florentino Perez en cas de départ de Zinédine Zidane. Mais l'Espagnol figurerait également dans le viseur de l'Eintracht Francfort.

« Comment pourrais-je annoncer maintenant à mes joueurs que je vais m'en aller ? C'est un mensonge. Je ne dirais jamais cela à mes joueurs maintenant. À la fin de la saison, on verra ce qu'il se passera, mais pour l'instant, je suis concentré sur la fin de saison ». Après la victoire de son équipe ce dimanche face à l’Athletic Bilbao, Zinédine Zidane a tenu à mettre les choses au clair sur son avenir, alors que certains médias annoncent son départ à la fin de la saison. Comme annoncé par As, Florentino Perez aurait commencé à se pencher sur sa succession et aurait entamé des discussions avec Raul, en charge de l’équipe réserve du Real Madrid. Mais l’ancien joueur espagnol serait également dans le viseur de l’Eintracht Francfort.

L'Eintracht Francfort tenterait de convaincre Raul