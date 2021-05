Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare la succession de Zidane !

Publié le 17 mai 2021 à 10h00 par A.C.

Au Real Madrid on semble se préparer à un possible départ de Zinedine Zidane, qui comme en 2018 pourrait claquer la porte à la fin de la saison.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Zinedine Zidane fait beaucoup parler, en Espagne comme dans le reste de l’Europe. De plus en plus de sources parlent en effet de son départ, même si le coach du Real Madrid a récemment démenti l’avoir communiqué à son vestiaire. Florentino Pérez aurait d’ailleurs déjà commencé à travailler sur sa succession, avec Joachim Löw qui semblait être l’un des grands favoris. Finalement, ça devrait être une course à deux...

Allegri le favori et Raul la solution interne