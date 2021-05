Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a tué tout suspense pour son avenir !

Publié le 17 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

Ayant laissé planer le doute quant à son avenir à l’occasion de ses apparitions devant les médias, Zinedine Zidane se serait montré plus loquace envers ses joueurs en actant son départ du Real Madrid cet été.

À chacune de ses conférences de presse ces dernières semaines, il a été question de l’avenir de Zinedine Zidane. La cause ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien français n’a pas assuré son avenir au Real Madrid et a même fait part de son état d’esprit, à savoir prendre un jour après l’autre. Une façon de dire qu’il ne comptait pas affirmer aller au bout de son contrat avec certitude. Et son deuxième passage sur le banc du Real Madrid devrait bel et bien prendre fin une fois que la saison sera terminée.

Zidane aurait annoncé son départ en interne

Dimanche, le Real Madrid a disputé son avant-dernier match de championnat avec Zinedine Zidane selon les journalistes Fernando Burgos et Mario Cortegana. En effet, le 9 mai dernier, Zidane aurait annoncé à son vestiaire avant la rencontre face au FC Séville qu’il ne poursuivrait pas au Real Madrid la saison prochaine et n’ira donc pas au bout de son contrat. En ce qui concerne la suite de sa carrière d’entraîneur, Zidane pourrait débarquer à la Juventus pour remplacer Andrea Pirlo ou bien attendre que la porte s’ouvre en Équipe de France.