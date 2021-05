Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Lewandowski, la porte pourrait s’ouvrir… en 2022 !

Publié le 16 mai 2021 à 16h10 par T.M.

Intéressé par Robert Lewandowski, le PSG pourrait avoir du mal à recruter le buteur du Bayern Munich cet été. En revanche, à l’été 2022, la tendance pourrait être différente.

A 32 ans, Robert Lewandowski pourrait bien donner un nouveau virage à sa carrière. Après avoir tout connu au Bayern Munich, le Polonais pourrait changer d’air. Et selon les informations de L’Equipe , la suite pourrait s’écrire… au PSG. Alors que le club de la capitale pourrait perdre Kylian Mbappé cet été, le Polonais pourrait venir assurer la succession. Lewandowski pourrait d’ailleurs être intéressé par cette possibilité. Toutefois, convaincre le Bayern Munich s’annonce complexe, peut-être même impossible.

« Pour l’été 2022, c’est autre chose »