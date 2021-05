Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Mbappé... Le Real Madrid a fait son choix !

Publié le 17 mai 2021 à 9h45 par A.C.

Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain, semble bien être la grande obsession du Real Madrid.

Cet été, pourrait bien être celui de Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain attend toujours une réponse de la part de son attaquant. Son contrat se termine en juin 2022 et sans un accord, il pourrait bien être vendu par le PSG. En Espagne, le Real Madrid l’attend toujours les bras ouverts... mais l’intérêt sera-t-il réciproque, si Zinedine Zidane venait à partir ? Plusieurs médias espagnols ont fait remarquer ces derniers jours que l’avenir de Mbappé et du technicien tricolore pourrait bien être lié...

Zidane et Mbappé, deux dossiers séparés