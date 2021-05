Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo joue avec le feu !

Publié le 17 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Cet été, les Jeux Olympiques doivent se tenir à Tokyo. Et pour le PSG, cet événement a tout d’un énorme casse-tête.

Bien que les championnats nationaux touchent actuellement à leur fin, l’été s’annonce tout de même rythmé sur la planète football. En effet, plusieurs compétitions continentales vont se dérouler, avec notamment l’Euro et la Copa America, mais certains joueurs pourraient même ne pas avoir de vacances puisqu’ils pourraient enchainer avec les Jeux Olympiques, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Une compétition que Kylian Mbappé et Neymar espèrent notamment jouer.

Quel choix faire ?

Alors que Neymar et Kylian Mbappé seront pris avec le Brésil et la France pour la Copa America et l’Euro, ils souhaiteraient donc enchainer avec les JO. Un événement toutefois indépendant de la FIFA et les clubs n’ont pas obligation de libérer leurs joueurs. Ainsi, le PSG s’opposerait à la participation de ses stars à cet événement, notamment car le repos sera court entre la fin des JO et le début de la Ligue 1. Mais Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font-ils le bon choix ? Si cela restait ainsi, la direction parisienne pourrait bien se mettre ses deux joueurs à dos et au moment de négocier la prolongation de Mbappé, cela pourrait donc peser dans la balance. Et pas question de donner le feu vert à l’un et pas à l’autre, sous peine de s’attirer les foudres de celui qui sera priver de JO. Le casse-tête est total…