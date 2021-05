Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris dans ce dossier de longue date !

Publié le 17 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé et la situation n'évolue pas avec le club Lombard. De son côté, le PSG semble toujours intéressé par le gardien de 22 ans.

Il est l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète football. À 22 ans, Gianluigi Donnarumma arrive en fin de contrat avec son club formateur, l'AC Milan. L'international italien détient quelques records de précocité et plusieurs matchs référencés à son actif malgré son jeune âge. Cependant, la belle histoire avec les Lombards pourrait rapidement être stoppée. En effet, les discussions concernant une prolongation de contrat n'avanceraient pas et plusieurs clubs dont le PSG, seraient à l'affût.

Rendez-vous le 11 juin