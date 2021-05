Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a trouvé sa nouvelle pépite !

Publié le 17 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

En difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone devrait avoir du mal à recruter des superstars. C'est pourquoi les Blaugrana aimerait attirer d'autres joueurs à fort potentiel à l'instar d'un Pedri cette saison par exemple. Pour ça, le Barça suivrait Ivan San José de Valladolid.

Les problèmes sont nombreux au FC Barcelone ces derniers temps, au-delà des relations tendues entre le coach et la direction, la prolongation de Lionel Messi qui n'avance pas et un budget très serré pour le prochain mercato, les dirigeants Blaugrana devraient vivre une intersaison chargée. Et les hommes de Joan Laporta compteraient bien prendre les devants puisque le mercato approche et que les premiers contacts avec les clubs pour les joueurs commencent à être noués. Et visiblement, le Barça miserait sur la jeunesse pour débuter l'été...

Ivan San José ciblé ?