Mercato - OM : Longoria a une occasion à saisir avec ce successeur de Mandanda !

Publié le 16 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

Cherchant un successeur à Steve Mandanda, l'OM se serait penché sur le dossier d'Alexander Nübel. Et le club phocéen pourrait être un très bon choix pour rebondir, le joueur se cherchant du temps de jeu.

Du haut de ses 36 ans, Steve Mandanda se rapproche de plus en plus de la fin de carrière. L’international tricolore n'est pas éternel, et Pablo Longoria le sait bien. Ainsi, le président de l’OM se serait penché sur quelques pistes pour la succession du gardien français. Alexander Nübel a par conséquent vu son nom s’inscrire sur la liste des convoitises du club phocéen. Et la formation olympienne pourrait bien garantir une chose que le joueur de 24 ans n’a jamais eu depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich.

Kahn veut garder Nübel, le représentant du joueur veut lui garantir du temps de jeu