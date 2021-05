Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand rendez-vous est fixé pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 16 mai 2021 à 16h45 par T.M.

Selon les dernières informations de la presse italienne, l’avenir de Mauro Icardi pourrait s’écrire… au Milan AC. Un dossier qui pourrait connaitre certaines avancées dans les prochaines semaines.

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Mauro Icardi au PSG s’assombrit. Arrivé en 2019 en provenance de l’Inter Milan, l’Argentin pourrait faire ses valises cet été, lui qui a été l’auteur d’une saison décevante. Et cela s’activerait déjà pour le joueur de Mauricio Pochettino, qui pourrait bel et bien faire son retour en Serie A. En effet, Icardi a gardé une très belle cote de l’autre côté des Alpes où la Juventus et l’AS Rome seraient intéressées. A moins qu’il ne retrouve San Siro puisque le Milan AC serait également présent dans ce dossier.

Le Milan AC se prépare…