Mercato - PSG : Wanda Nara entre en action pour Icardi !

Publié le 16 mai 2021 à 11h10 par A.C.

Agent et compagne de Mauro Icardi, Wanda Nara semble travailler au départ de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Il devait être le pendant parfait de Kylian Mbappé et de Neymar, mais Mauro Icardi a peu à peu disparu de la circulation. Victime collatérale de la guerre intestine que se sont livrés Leonardo et Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, l’attaquant a également enchainé les blessures, ce qui fait penser à une hygiène de vie pas vraiment parfaite au sein du club. Son contrat court jusqu’en 2024, mais à en croire les dernières indiscrétions du Parisien et de L’Équipe , Icardi et le PSG devraient se séparer à la fin de la saison.

Wanda Nara prépare le départ d’Icardi

Dans l’entourage de Mauro Icardi on semble en être conscients ! D’après les informations de Nicolo Schira, l’agent et compagne de l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait déjà commencé à travailler, pour lui trouver un nouveau club. L’Italie serait notamment dans le viseur de Wanda Nara, qui n’a jamais caché vouloir retourner s’installer de l’autre côté des Alpes, où elle travaille notamment à la télévision.