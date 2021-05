Foot - PSG

PSG : Ce joueur de l'OM qui s'enflamme totalement pour Neymar !

Publié le 16 mai 2021 à 1h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Luis Henrique a quitté Três Passos et le Brésil pour rejoindre la Ligue 1, du côté de l'OM. Alors que Neymar évolue au PSG, la pépite de 19 ans a avoué que l'ancien du Barça était son idole de jeunesse.

Très en vue du côté de Três Passos, Luis Henrique a tapé dans l'oeil de Pablo Longoria et de la direction de l'OM. A tel point que l'ex- Head of Football marseillais, désormais président, a offert un chèque de près de 8M€ au club brésilien pour s'attacher ses services l'été dernier. Alors qu'il a fait ses premiers pas dans le club phocéen et en France, Luis Henrique a pu croiser la route de Neymar, qui défend les couleurs du PSG depuis le mercato estival 2017. Interrogé ce samedi soir par RTL , Luis Henrique a fait une grande révélation sur la star parisienne. Comme l'a avoué la pépite de 19 ans, Neymar était son idole lorsqu'il était jeune.

Neymar était l'idole de jeunesse de Luis Henrique