PSG : LOSC, titre… Kylian Mbappé se fait reprendre de volée !

Publié le 14 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Ce mercredi, suite à la victoire face à Montpellier en Coupe de France, Kylian Mbappé a été l’auteur d’une sortie remarquée sur le LOSC et le titre de champion de France. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir.

Alors que le PSG pourrait bien ne pas remporter la Ligue 1 cette saison, le club de la capitale ne peut s’en prendre qu’à lui même. Tel est le message qu’a fait passer Kylian Mbappé ce mercredi. En effet, au micro d’ Eurosport , le joueur du PSG a été clair concernant la lutte entre son équipe et le LOSC, assurant : « Si on perd le Championnat, ce sera nous qui l'aurons perdu, pas eux (Lille) qui l'auront gagné ».

« Au fait, Lille fera un très beau champion »