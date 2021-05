Foot - PSG

PSG : L'énorme décision de Leonardo pour l'été de Kylian Mbappé !

Publié le 11 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

Alors que l'un des rêves de Kylian Mbappé est de prendre part aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo, le PSG pourrait bien s'opposer à cela. Au même titre que pour d'autres joueurs de Mauricio Pochettino.

Qualifiée pour la première fois depuis 1996 pour les Jeux Olympiques, l’Equipe de France nourrit de grands espoirs pour ceux de Tokyo, qui auront lieu cet été, du 23 juillet au 8 août. Depuis plusieurs mois désormais, Kylian Mbappé fait part de son envie de remporter l’or olympique, malgré l’Euro qui se profile également. Une liste élargie de 86 noms vient d'ailleurs d'être donnée par Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs. Et Kylian Mbappé en fait partie.

Pas de JO pour Mbappé, Dagba et Kalimuendo