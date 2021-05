Foot - PSG

PSG : Adil Rami tacle sèchement les joueurs parisiens !

Publié le 14 mai 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 14 mai 2021 à 10h01

Champion du monde, actuellement joueur à Boavista et consultant sur RMC Sport, Adil Rami a réagi à sa manière à la qualification du PSG en finale de la Coupe de France contre Montpellier mercredi.