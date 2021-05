Foot - PSG

PSG - Malaise : Un énorme coup dur se précise pour Neymar !

Publié le 13 mai 2021 à 13h10 par B.C.

Alors qu’il a écopé d’un carton jaune ce mercredi face à Montpellier (2-2, 6-5 t.a.b.), Neymar pourrait bien manquer la finale de la Coupe de France avec le PSG.

Tombeur de Montpellier (2-2, 6-5 t.a.b.) ce mercredi, non sans difficulté, le PSG conserve l’espoir de remporter un trophée cette saison. Le club de la capitale affrontera le 19 mai prochain en finale de Coupe de France le vainqueur de la rencontre opposant ce jeudi soir l’AS Monaco aux amateurs de Rumilly Vallières (N2), un rendez-vous important que pourrait rater Neymar. Alors qu’il avait été sanctionné de trois matches de suspension dont un avec sursis par la commission de discipline de la Ligue après son expulsion contre le LOSC le 3 avril dernier, Neymar a écopé d’un carton jaune face à Montpellier qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Neymar privé de finale ?