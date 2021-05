Foot - PSG

PSG - Polémique : Les doutes de Pochettino sur Neymar...

Publié le 15 mai 2021 à 15h10 par A.C.

Mauricio Pochettino s’est exprimé au sujet de la possible suspension de Neymar pour la finale de Coupe de France, face à l’AS Monaco.

En attendant l’évolution de la course en Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut déjà viser un titre le 19 mai prochain, avec la finale de Coupe de France contre l’AS Monaco. Mais pour cette rencontre capitale, le PSG pourrait bien être privé de l’un de ses cadres, avec Neymar. Ce dernier a en effet écopé d’un carton jaune lors de la demi-finale face à Montpellier (2-2) et la Commission de discipline de la Ligue a donc décidé de lui infliger trois matchs de suspension avec sursis, ce qui va donc lui faire rater la finale...

« C'est le club qui va gérer cela dans les prochains jours »