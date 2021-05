Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne lâche rien avec Kylian Mbappé !

Publié le 17 mai 2021 à 18h15 par H.G. mis à jour le 17 mai 2021 à 18h16

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain, le club de la capitale continuerait d’effectuer tout son possible pour le convaincre de renouveler son bail.

Si le PSG a réglé la question de l’avenir de Neymar il y a une semaine et demi, la donne est radicalement différente en ce qui concerne Kylian Mbappé. Et pour cause, l’international français de 22 ans sous contrat jusqu’en juin 2022 n’a toujours pas pris de décision quant à son futur, que ce soit dans le sens d’une prolongation ou d’un départ du PSG. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne veut pas signer de contrat longue durée à Paris afin de conserver la mainmise sur son destin. Mais le temps presse pour l’écurie francilienne, elle qui pourrait être contrainte de vendre Kylian Mbappé cet été si jamais il ne prolonge pas d’ici-là afin de ne pas s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard.

« Le président du PSG veut réessayer et insister pour le garder »