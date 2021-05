Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvel indice troublant de Boubacar Kamara sur son départ ?

Publié le 17 mai 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM et alors qu’il s’est jusqu’ici montré très énigmatique sur son avenir, Boubacar Kamara a peut-être lâché un nouvel indice qui en dit long sur un éventuel départ lors du prochain mercato estival.

Au même titre qu’Arkadiusz Milik ou encore Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara fait partie des éléments annoncés avec insistance sur le départ à l’OM cet été. Le jeune milieu de terrain défensif de 21 ans, qui n’aura plus qu’une année de contrat avec son club formateur au mois de juin, dispose d’une valeur marchande conséquente et pourrait ainsi aider la direction de l’OM à remplir les caisses et à atteindre ses objectifs de vente cet été. D’autant que Kamara ne cesse de lâcher des indices relativement troublants sur la possibilité d’un départ en fin de saison…

Kamara a vendu la mèche sur Twitter ?

En effet, après la rencontre comptant pour la 37e journée de Ligue 1 dimanche soir entre l’OM et Angers (3-2), Boubacar Kamara a publié en anglais le message suivant sur ses réseaux sociaux : « Dernier match au Vélodrome !! ». Une publication qui n’a pas manqué d’enflammer les internautes puisque, s’il est possible qu’il fasse simplement référence au dernier match de la saison disputé dans l’enceinte de l’OM, le fait que Kamara s’exprime seulement après la rencontre a suffi à mettre le feu aux poudres. Pour rappel, le 22 avril dernier en conférence de presse, il avait déjà affiché un discours très troublant sur son futur au club : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où ». Reste désormais à connaître la véritable signification de ce tweet de Kamara.

Sampaoli souhaite le garder, mais…

De son côté, Jorge Sampaoli n’a jamais caché son envie de continuer l’aventure à l’OM avec Boubacar Kamara la saison prochaine, lui qui doit déjà composer avec les futurs départs déjà actés de Florian Thauvin, Valère Germain, Michaël Cuisance, Hiroki Sakai ou encore Olivier Ntcham : « Kamara ' Il y a différentes positions dans le football. Celui du coach qui veut les meilleurs joueurs, le club qui doit gérer les contrats et celui du joueur qui veut connaître sa situation. J'espère le conserver mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça », confiait récemment l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. L’issue de ce dossier semble déjà inévitable…