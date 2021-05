Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point du clan Gerson sur son avenir !

Publié le 17 mai 2021 à 11h10 par T.M.

Depuis quelques jours, ça s’agite autour de l’avenir de Gerson. Et alors que le joueur de Flamengo est annoncé à l’OM, son père, qui gère également ses intérêts, a fait le point.

Et si le premier gros coup de Jorge Sampaoli à l’OM venait du Brésil ? Connaissant très bien ce championnat, lui l’ancien entraîneur de l’Atlético Mineiro, l’Argentin attendrait notamment l’arrivée de Gerson, milieu de terrain de Flamengo, sur la Canebière. Cela fait ainsi quelques heures que ce dossier enflamme l’actualité de l’OM, et comme le10sport.com a pu vous le révéler, Pablo Longoria a d’ores et déjà formulé une offre de 24M€, mais le club de Rio de Janeiro attend 30M€.

« Nous sommes heureux à Flamengo »