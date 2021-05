Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des moyens plus importants que prévu pour recruter cet été ?

Publié le 17 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que l’OM devrait avoir des moyens limités cet été. La vérité pourrait finalement être différente pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.

A cause de la pandémie, les finances de chaque club ont été fortement touchées. Et certains n’ont clairement pas été épargnés à l’instar notamment de l’OM, qui accusait déjà un gros déficit. Forcément, face à cette situation financière, Pablo Longoria voit sa mission se compliquer afin de réaliser la refonte de l’effectif de Jorge Sampaoli. A moins que les comptes de l’OM aillent finalement mieux que prévu ?

Une marge de manoeuvre pour Longoria