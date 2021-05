Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Sampaoli sur le départ de Florian Thauvin !

Publié le 17 mai 2021 à 9h10 par T.M.

Ce dimanche, Florian Thauvin a disputé son dernier match sous le maillot de l’OM. Un départ sur lequel est revenu Jorge Sampaoli.

Suspendu pour la dernière journée de Ligue 1, Florian Thauvin a donc disputé son dernier match avec l’OM ce dimanche face à Angers. A 28 ans, le champion du monde tourne ainsi une page de sa carrière et va désormais entamer un nouveau chapitre en s’envolant du côté du Mexique pour rejoindre les Tigres de Monterrey. Alors que Jorge Sampaoli aurait aimé conserver Thauvin dans son effectif pour la saison prochaine et l’avenir, il n’en sera pas ainsi et l’entraîneur de l’OM n’a pu que souhaiter bon vent à son futur ex-protégé.

« Ça a été un plaisir de travailler avec lui »