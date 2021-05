Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations fracassantes de Thauvin sur son départ !

Publié le 17 mai 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin a décidé de signer aux Tigres de Monterrey. Et pourtant, comme l'a expliqué l'attaquant de l'OM, Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt ont tout tenté pour le conserver. Mais malgré l'offre XXL du club marseillais, Florian Thauvin a estimé qu'il était temps pour lui de tourner la page.

Lié à l'OM jusqu'au 30 juin, Florian Thauvin aurait pu rempiler avec le club phocéen, mais il a décidé de migrer vers de nouveaux horizons. En effet, Florian Thauvin s'envolera vers le Mexique à l'issue de la saison pour rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Un décision mûrement réfléchie par l'attaquant de 28 ans. Présent en conférence de presse après la victoire de l'OM face à Angers ce dimanche soir (3-2), Florian Thauvin a révélé que Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt avaient tenté le tout pour tout pour le conserver, jusqu'à lui proposer une offre très lucrative. Toutefois, le champion du monde français a préféré tourner le dos à l'OM et se lancer un tout nouveau défi du côté des Tigres de Monterrey.

« Longoria, Sampaoli et McCourt m'ont fait une super proposition, mais... »