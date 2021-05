Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Serge Aurier de retour cet été ? La réponse de Pochettino !

Publié le 17 mai 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors que Serge Aurier est annoncé comme étant la nouvelle grande priorité du PSG pour renforcer le poste de latéral droit cet été à la place d’Alessandro Florenzi, Mauricio Pochettino a préféré botter en touche au moment d’évoquer le cas de son ancien protégé de Tottenham.

La tendance semble claire depuis une bonne dizaine de jours : le PSG, qui aurait finalement décidé de ne pas faire jouer l’option d’achat dont il dispose auprès de l’AS Rome pour Alessandro Florenzi (9M€), aurait fait de Serge Aurier sa grande priorité au poste de latéral droit. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, apprécierait tout particulièrement le profil du joueur de Tottenham, dont il avait proche lors de leur première collaboration au club (2014-2017), et il aurait même déjà trouvé un accord avec Aurier pour un retour cet été. Et Mauricio Pochettino a évoqué le dossier dimanche soir…

« Aurier ? Le club prendra la meilleure décision »