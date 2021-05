Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation de taille sur le dossier Gerson !

Publié le 17 mai 2021 à 13h10 par T.M.

Alors que l’OM est intéressé par l’arrivée de Gerson cet été, Flamengo pourrait se montrer très gourmand de son côté afin de lâcher le milieu de terrain brésilien.

Cet été, une grande vague de départs est attendue à l’OM. Boubacar Kamara devrait notamment en faire partie et son départ laissera alors un grand vide au milieu de terrain. Pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, il faudra alors pallier cette perte et une idée prend de l’ampleur sur la Canebière. En effet, au Brésil, il a été révélé que l’OM faisait le forcing pour Gerson, qui évolue aujourd’hui à Flamengo. Une information confirmée par le10sport.com, qui vous a révélé que Longoria avait même formulé une offre de 24M€ pour Gerson.

Les conditions de Flamengo !