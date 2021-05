Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour le retour de Xavi au Barça !

Publié le 17 mai 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 17 mai 2021 à 17h33

Alors que le nom de Xavi est évoqué depuis plusieurs semaines pour éventuellement prendre la place de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, un gros coup de froid est intervenu ce lundi dans le dossier.

Ronald Koeman est plus que jamais dans l’oeil du cyclone. En effet, déjà critiqué par de nombreux observateurs du FC Barcelone pour le visage inconstant affiché par son équipe tout au long de la saison, l’entraîneur néerlandais n’a clairement pas calmé ses détracteurs ce dimanche. Et pour cause, à l’occasion de la 37e journée de Liga, le Barça s’est incliné à domicile contre le Celta de Vigo et a ainsi dit adieu à ses chances de gagner le championnat cette saison. Le titre reviendra le week-end donc soit au leader actuel qu’est l’Atlético de Madrid, soit à son dauphin qu'est le Real Madrid, tandis que l’heure pourrait être au changement au FC Barcelone. En effet, à en croire les derniers échos parus dans la presse, Ronald Koeman aurait épuisé tout son crédit et pourrait être démis de ses fonctions par Joan Laporta, un a seulement après son arrivée et malgré son contrant courant jusqu’en juin 2022.

Xavi dément un retour imminent !

Et pour le remplacer, c’est le nom de Xavi qui a été avancé avec le plus d’insistance ces dernières heures. Actuellement l’entraîneur d’Al-Sadd, le technicien de 41 ans disposerait d’une clause Barça dans son contrat au sein du club du Qatar, celle-ci lui permettant de revenir en Catalogne au moment où il le souhaite. Cependant, à l’heure actuelle, l’ancien milieu semble être très loin d’un retour au FC Barcelone. Et pour cause, tandis que son arrivée dans la cité catalane ce lundi a conduit de nombreux observateurs des Blaugrana à s’enflammer, Xavi a assuré aux journalistes présents à l’aéroport être uniquement présent pour des vacances et ne pas avoir prévu de rencontrer Joan Laporta. « Beaucoup de valises ? Oui, regardez combien nous sommes. J’en ai 22 ? Non, pas tant que ça… S’il y a des options pour que je sois l’entraîneur du FC Barcelone ? Je ne sais rien. Si je vais rencontrer Joan Laporta ? Je viens pour des vacances », a lâché le Champion du monde 2010.

Il n’y aurait pas de consensus en interne pour Xavi !