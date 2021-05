Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, successeur… Ces révélations sur les plans de Laporta !

Publié le 17 mai 2021 à 14h00 par T.M.

Alors que les jours de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone pourraient être comptés, les Blaugrana ne voudraient pas aller trop vite avec le Néerlandais.

Cette fin de saison est bien compliquée pour le FC Barcelone. Alors que le club catalan croyait pouvoir être sacré champion d’Espagne, cela ne sera finalement pas le cas, la faute à l’accumulation de contre-performances. Et cela pourrait bien avoir raison de Ronald Koeman. Ces dernières semaines, l’incertitude avait gagné l’avenir du Néerlandais en Catalogne, mais aujourd’hui, cela s’éclaircit de plus en plus. Un an après son arrivée au Barça, Koeman pourrait donc être remercié par Joan Laporta.

Assurer la succession de Koeman d’abord !