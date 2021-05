Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable coup de balai imaginé par Joan Laporta ?

Publié le 18 mai 2021 à 14h00 par B.C.

Nommé à la tête du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta prépare de gros changements chez les Blaugrana. Plusieurs départs majeurs pourraient notamment intervenir à l’avenir…

À peine de retour au FC Barcelone, Joan Laporta doit déjà gérer plusieurs dossiers très chauds. L’avocat de formation a fait de la prolongation de Lionel Messi une priorité et tente actuellement de convaincre l'Argentin de rester en Catalogne. Joan Laporta discuterait déjà avec le père du joueur mais n’aurait trouvé aucun accord pour l’heure. En parallèle, l’avenir de Ronald Koeman ferait énormément parler en interne. Certains dirigeants militeraient pour le départ du Néerlandais, et Joan Laporta douterait également de sa capacité à gérer l’équipe première, mais d’autres départs de taille pourraient être à signaler à l’avenir…

Trois cadres du Barça ont un avenir incertain