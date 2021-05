Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sait à quoi s’attendre pour Zinedine Zidane !

Publié le 18 mai 2021 à 12h30 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane se rapprocherait considérablement d’un départ à la Juventus à en croire la presse italienne. Néanmoins, Florentino Pérez pourrait toujours espérer conserver son coach la saison prochaine. Explications.

Au cours du prochain mercato, le Real Madrid pourrait voir certains mouvements avoir lieu. D’une part au niveau de cadres de l’institution merengue à l’instar de Sergio Ramos, de Marcelo ou encore de Raphaël Varane. En effet, le capitaine du Real Madrid est en fin de contrat en juin prochain et pourrait rebondir au PSG. Foot Mercato et Paris Fans ont récemment assuré que le club de la capitale tenterait d’attirer l’expérimenté défenseur central du Real Madrid. En ce qui concerne Marcelo et Varane, les deux compères de défense de Sergio Ramos seraient eux aussi susceptibles de se lancer un nouveau défi à l’intersaison. Et ce n’est pas tout. Florentino Pérez aurait de fortes chances de voir Zinedine Zidane quitter le Real Madrid à l’intersaison. La raison ? Le forcing de la Juventus et un certain ras-le-bol de l’entraîneur merengue qu’il n’a pas caché au fil de la saison.

55% de chances que Zidane reste au Real Madrid…

Placé sur la sellette à plusieurs reprises au fil de la saison par les journaux madrilènes, Zinedine Zidane est parvenu à inverser la tendance au cours du premier trimestre de l’année 2021. Néanmoins, avec les éliminations du Real Madrid en Coupe du roi puis en Ligue des champions, le champion d’Espagne est sur le point de faire une saison blanche, à moins d’un incroyable scénario au cours de la dernière journée de Liga samedi. Ces dernières semaines, Zidane s’est montré irrité quant aux récurrentes questions sur son avenir en soulignant cependant ne pas avoir annoncé son départ à ses joueurs contrairement à ce que Goal España a notamment révélé, tout en assurant prendre un jour après l’autre. De quoi jeter un froid sur son avenir. Selon Josep Pedrerol, présentateur d’ El Chiringuito , émission de MEGA , il y aurait 55% de chances que Zinedine Zidane prenne la décision de rester au Real Madrid à l’issue de la saison. Néanmoins, sa venue à la Juventus prendrait encore plus d’ampleur les jours passant de l’autre côté des Alpes.

…la Juventus en embuscade !