Mercato - Real Madrid : Tout serait bouclé pour le successeur de Zidane !

Publié le 18 mai 2021 à 11h00 par Th.B.

Voyant que Zinedine Zidane est susceptible d’une nouvelle fois quitter le Real Madrid, Florentino Pérez aurait déjà bien avancé, voire bouclé sa succession grâce à Massimiliano Allegri.

Sans emploi depuis l’été 2019 et son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri a depuis été lié à de nombreux clubs dont le PSG et le Bayern Munich au moment où le club bavarois cherchait un nouvel entraîneur après le limogeage de Niko Kovac. Approché par le passé par Florentino Pérez, et notamment dans la foulée du départ de Zinedine Zidane en 2018, Allegri aurait refusé alors qu’il était toujours sous contrat avec la Juventus. Alors que Zidane pourrait de nouveau choisir de quitter le club merengue, ce serait la chance d’Allegri.

Un contrat déjà prêt pour Allegri ?